Poggio Torriana il Tar riaccende il maxi impianto fotovoltaico
Il Tar ha annullato il diniego all’autorizzazione per un grande impianto fotovoltaico a terra. La decisione riguarda il progetto presentato da una società locale, che era stato respinto da Comune, Unione dei Comuni, Regione e Soprintendenza. Secondo il tribunale amministrativo, l’area dove dovrebbe essere realizzato l’impianto è considerata idonea. La pronuncia permette di riaccendere i lavori per l’installazione del sistema fotovoltaico.
Il maxi impianto fotovoltaico a terra proposto dalla società Poggio Torriana srl è "su area idonea". Il provvedimento di diniego all’impianto, espresso da Comune di Poggio Torriana, Unione dei comuni della Valmarecchia, Regione e Soprintendenza, viene annullato dai giudici del Tar. La società era ricorsa al Tribunale amministrativo regionale dopo essersi vista bocciare il progetto presentato nell’aprile del 2025. Il progetto prevedeva l’installazione di un impianto da 2.408 Kilowatt. La conferenza dei servizi si era aperta meno di un mese dopo, chiedendo integrazioni della pratica. Infine, il 25 giugno dello scorso anno, la doccia fredda per la società con la bocciatura del progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Poggio Torriana, il Tar riaccende il maxi impianto fotovoltaicoAccolto il ricorso della società. Secondo i giudici il progetto. è previsto in un’area idonea . alla sua realizzazione. ilrestodelcarlino.it
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