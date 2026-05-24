poggio torriana il tar riaccende il maxi impianto fotovoltaico

Notizia in breve

Il Tar ha annullato il diniego all’autorizzazione per un grande impianto fotovoltaico a terra. La decisione riguarda il progetto presentato da una società locale, che era stato respinto da Comune, Unione dei Comuni, Regione e Soprintendenza. Secondo il tribunale amministrativo, l’area dove dovrebbe essere realizzato l’impianto è considerata idonea. La pronuncia permette di riaccendere i lavori per l’installazione del sistema fotovoltaico.