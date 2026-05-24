Playoff Nba New York a un passo dalle Finals

I New York Knicks hanno vinto la terza partita dei playoff contro i Cleveland Cavaliers con il punteggio di 121-108, portandosi sul 3-0 nella serie. La vittoria si è disputata alla Rocket Arena di Cleveland. Con questa vittoria, i Knicks sono a un passo dalla qualificazione alle NBA Finals, un risultato mai raggiunto nella storia della lega da una squadra che si trovava sotto 0-3 nella serie.

Roma, 24 mag. (askanews) – Non si ferma la marcia dei New York Knicks che vincono gara-3 alla Rocket Arena di Cleveland 121-108 contro i Cavs, si portano sul 3-0 e ipotecano l’accesso alle NBA Finals (mai nessuno nella storia ha rimontato da 0-3). La squadra di Mike Brown parte 9-1, è avanti 37-27 al primo riposo con 12 su 17 al tiro e poi rimane sempre in vantaggio, tranne una parità sul 50-50 nel secondo periodo. Nella ripresa comanda sempre New York, conduce 83-70 a fine terzo periodo dopo un break di 8-1 firmato da Brunson, poi a inizio ultimo quarto è Shamet con tre triple in fila a fare +14 sul 105-91 e a lanciare i bluarancio verso la... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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I a un passo dalle è finalmente il loro anno

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