Play Brindisi | spazio alle idee dei giovani per un nuovo parco del Cillarese

Da brindisireport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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BRINDISI - Brindisi si mette in gioco. Nasce Play Brindisi: un progetto che invita giovani, comunità, creativi e creative a trasformare lo spazio pubblico in un luogo di relazione, cura e immaginazione collettiva.Il Comune di Brindisi lancia l’avviso pubblico per le Residenze Play Brindisi 2026. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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