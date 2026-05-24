Play Brindisi | spazio alle idee dei giovani per un nuovo parco del Cillarese
BRINDISI - Brindisi si mette in gioco. Nasce Play Brindisi: un progetto che invita giovani, comunità, creativi e creative a trasformare lo spazio pubblico in un luogo di relazione, cura e immaginazione collettiva.Il Comune di Brindisi lancia l’avviso pubblico per le Residenze Play Brindisi 2026. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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Brindisi: giovani al Cillarese per rigenerare il parco con Play 2026A Brindisi, venti giovani sono stati scelti per partecipare a un progetto di rigenerazione del parco Cillarese, nell’ambito dell’iniziativa Play 2026.
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Argomenti più discussi: Play Brindisi, al via le residenze creative per reinventare il Parco del Cillarese; Play Brindisi: la città si mette in gioco; Grande successo per Un Giorno da Protagonisti: il volley unisce Brindisi al PalaMalagoli; Torna il Palio di Sant’Elia: giochi, sport e divertimento.
Appuntamento stasera alle ore 21.00 sul canale 77 di Teleregione e in streaming: https://www.agendabrindisi.it/zona-basket-verona-brindisi-focus-playoff-con-cordella-e-piliego/ facebook
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