Più che all’aspirante killer di cristiani Avvenire pensa alla cittadinanza

Notizia in breve

Un giornale dei vescovi ha scritto che non si preoccupa dei fedeli messi nel mirino, ma del fatto che un soccorritore egiziano non sia ancora cittadino italiano. La questione riguarda la sua richiesta di cittadinanza, che non è stata ancora approvata. Non ci sono altri dettagli sulla posizione ufficiale del giornale o sulle tempistiche. La notizia si concentra sulla durata della pratica di cittadinanza e non sui rischi per i fedeli.