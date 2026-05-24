Un giovane di 26 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Assisi per aver detenuto una pistola senza licenza. L’arma, trovata a Foligno, era stata lasciata nella sua vecchia abitazione. L’uomo ha dichiarato di averla dimenticata lì. La denuncia riguarda anche il trasferimento dell’arma senza autorizzazione. La polizia ha sequestrato l’arma e avviato le pratiche per gli accertamenti del caso.

La Polizia di Stato di Assisi ha denunciato un ventiseienne per omessa custodia di armi e trasferimento delle stesse senza l’autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza: si è giustificato dicendo di averla scordato nella casa dove abitava in precedenza, a Foligno. Gli agenti si erano recati nell’abitazione del giovane per procedere alla notifica di un provvedimento: non era stata accolta, era stata rigettata, l’ istanza che aveva presentato per ottenere l’approvazione alla nomina di guardia particolare giurata e della licenza di porto d’arma. Provvedimento che è stato emesso dalla Prefettura di Perugia dopo che era venuto meno un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pistola senza la “licenza“. Denunciato un giovane. L’arma ritrovata a Foligno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ENG SUB | Rewind death moments to uncover dark secrets | Death Rewind FULL

Notizie e thread social correlati

San Giovanni a Teduccio, sorpreso con una pistola a salve: denunciato un giovaneUn giovane è stato denunciato a San Giovanni a Teduccio dopo essere stato sorpreso in possesso di una pistola a salve.

Apprensione in Città Alta, segnalato un ragazzo con una pistola. Era una arma giocatolo: denunciatoNella zona di Città Alta, una segnalazione ha portato alla polizia il fermo di un ragazzo di 15 anni che stava camminando nei pressi di un istituto...

Temi più discussi: Pistola senza la licenza. Denunciato un giovane. L’arma ritrovata a Foligno; Sposta la pistola e 50 cartucce senza permesso e se le dimentica: denunciato 26enne; La sua famiglia è litigiosa: tolta l’arma alla vigilante; Gli negano il porto d'armi ma la pistola è sparita: denunciato 26enne.

Pistola senza la licenza. Denunciato un giovane. L’arma ritrovata a FolignoAssisi, al 26enne era stata rigettata l’ istanza che aveva presentato per ottenere l’approvazione alla nomina di guardia particolare giurata: colpa di una condanna . lanazione.it

Sposta la pistola e 50 cartucce senza permesso e se le dimentica: denunciato 26enneIl personale della Polizia di Stato di Assisi ha denunciato un 26enne ritenuto responsabile del reato omessa custodia di armi e trasferimento delle stesse senza l’autorizzazione dell’Autorità di P.S. assisinews.it

Ragazzi, avete rotto di nuovo la pistola MACO... reddit