Pistola senza la licenza Denunciato un giovane L’arma ritrovata a Foligno

Da lanazione.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 26 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Assisi per aver detenuto una pistola senza licenza. L’arma, trovata a Foligno, era stata lasciata nella sua vecchia abitazione. L’uomo ha dichiarato di averla dimenticata lì. La denuncia riguarda anche il trasferimento dell’arma senza autorizzazione. La polizia ha sequestrato l’arma e avviato le pratiche per gli accertamenti del caso.

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La Polizia di Stato di Assisi ha denunciato un ventiseienne per omessa custodia di armi e trasferimento delle stesse senza l’autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza: si è giustificato dicendo di averla scordato nella casa dove abitava in precedenza, a Foligno. Gli agenti si erano recati nell’abitazione del giovane per procedere alla notifica di un provvedimento: non era stata accolta, era stata rigettata, l’ istanza che aveva presentato per ottenere l’approvazione alla nomina di guardia particolare giurata e della licenza di porto d’arma. Provvedimento che è stato emesso dalla Prefettura di Perugia dopo che era venuto meno un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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