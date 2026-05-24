Un giovane ha puntato una pistola contro un minore in un parco, chiedendogli di consegnargli una somma di denaro entro pochi giorni. Dopo aver minacciato, ha detto che se non avesse ricevuto i soldi, ci sarebbero stati problemi. La vicenda si è conclusa con il rinvio a giudizio del giovane.

Prima gli aveva puntato la pistola, poi gli aveva detto che se nel giro di qualche giorno non gli avesse consegnato la somma di denaro richiesta, per lui sarebbero stati guai. Un gesto agghiacciante e scioccante per la vittima della tentata estorsione, un minorenne ospite di una struttura protetta, che aveva raccontato tutto al suo tutore legale e, insieme, avevano deciso di denunciare i fatti alla polizia. A conclusione delle indagini l’autore della tentata estorsione, un 19enne di origini magrebine, è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire davanti al collegio penale del tribunale di Fermo per essere processato. Il drammatico episodio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pistola puntata contro minore. Paura al parco per un debito, giovane rinviato a giudizio

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