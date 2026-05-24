Pisa-Napoli 0-3 | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Da gbt-magazine.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra Pisa e Napoli si è concluso con un punteggio di 0-3. Durante la partita, sono state registrate diverse conclusioni pericolose dall’interno dell’area di rigore e dai dintorni del limite. Nelle gare precedenti, sono stati analizzati vari momenti chiave, con azioni salienti che hanno coinvolto conclusioni e tentativi di tiro in zone strategiche del campo. La partita ha mostrato un dominio evidente del Napoli sul gioco offensivo.

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Rivisitiamo tecnicamente Pisa-Napoli, 2-3, Serie A, Trentasettesima Giornata, Azioni Salienti ( conclusioni pericolose dall’interno dell’ Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 2-5; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 1-4; Secondo Tempo, 1-1. Percentuali Realizzative Totali:. 00,00% – 60,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 00,00% – 25,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 00,00% – 100,00%. Primo Tempo (0-2). 20?, McTominay (Gol, 0-1). 25?, Hojlund (sospetto Rigore). 26?, Rrhamani (Gol, 0-2). 38?, Elmas. 46?, Stojilkovi?. Primo Tempo: Pisa solo nel finale. Napoli dominante. Secondo Tempo (0-1) 48?, Moreo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Pisa Napoli | 0-3 | Gli Highlights | Serie A 2025/26 | napoli pisa

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