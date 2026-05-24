A Roma, un gruppo di rappresentanti delle periferie si è esibito sul palco per condividere esperienze dirette. Hanno parlato di come queste aree possano trasformarsi in spazi di partecipazione e opportunità, superando le immagini di fragilità e emergenze spesso associate. La scelta di raccontare le periferie attraverso testimonianze concrete mira a mostrare il loro potenziale di sviluppo e coinvolgimento comunitario.

di Barbara Calderola Le periferie non sono da raccontare con statistiche, fragilità o emergenze. Possono diventare laboratori di partecipazione, spazi di opportunità, territori in cui costruire futuro. Ed è proprio con questa consapevolezza che Pioltello è salita, a Roma, sul palco nazionale dei Dialoghi Possibili di Impossibile 2026, la Biennale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza promossa da Save the Children Italia e Anci. Un appuntamento che riunisce istituzioni, amministratori, giovani, esperti e terzo settore per affrontare una domanda decisiva: come garantire davvero pari opportunità alle nuove generazioni, superando... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pioltello sale sul palco a Roma: "Vi raccontiamo le periferie: così superiamo le disuguaglianze"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Luciana Castellina: «È ancora possibile cambiare le cose. In una società così segnata dalle disuguaglianze, chiederei a Giorgia Meloni: quando vi definite conservatori, cosa pensate di difendere?»Luciana Castellina, giornalista con alle spalle quasi un secolo di attività, ha espresso il suo punto di vista sulla possibilità di cambiare le cose...

Sale sul palco accanto a Meloni e le dice "Aspetto le dimissioni di Mattarella": identificato dalla DigosUn uomo è salito sul palco del teatro Parenti di Milano durante un evento dedicato al referendum sulla giustizia, mentre la presidente del Consiglio...