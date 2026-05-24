Pio Esposito ha concluso la sua prima stagione con l’Inter, superando le aspettative. I dati ufficiali mostrano che il suo rendimento si è attestato a un livello superiore rispetto alle previsioni iniziali, confermando la sua crescita come calciatore nel club.

Clamoroso dalla Turchia su Hakan Calhanoglu: il centrocampista spinge per l’addio e vuole firmare subito con il Galatasaray Brentford e Newcastle piombano su Aleksandar Stankovic: l’Inter esercita la recompra ma il futuro del centrocampista resta un rebus L’Inter pianifica il futuro dopo i trionfi con Chivu: ecco la rivoluzione sul mercato per difendere i titoli anche nella stagione 2026-27 Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Cesena Inter Primavera 2-1, sfuma il sogno Scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito ha superato le aspettative: prima stagione da grande con l’Inter! I dati lo confermano

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Non avrei mai pensato di vedere l'Inter dare minuti veri ai giocatori dell'accademia. Pio Esposito avrebbe potuto far parte di un scambio la scorsa estate se non fosse stato per Chivu, e ora stiamo vedendo Cocchi, Topalovic, Mosconi e altri avere opportunità e f reddit

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