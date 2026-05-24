Il prodotto interno lordo italiano ha registrato un rallentamento, segnando un passo indietro rispetto ai periodi precedenti. La crescita economica sembra rallentare, ma attenzione: questa stasi potrebbe nascondere un errore di calcolo nel calcolo del Pil. Le aziende italiane continuano a produrre valore, anche se senza incrementare la produttività. La questione riguarda come si misuri la crescita e quali fattori vengono considerati nei dati ufficiali.

? Punti chiave Perché la crescita del Pil italiano nasconde un errore di calcolo?. Come fanno le aziende italiane a produrre valore senza aumentare la produttività?. Quali beni invisibili le statistiche ufficiali non riescono a misurare?. Perché la sanità italiana ottiene risultati migliori con meno risorse?.? In Breve Crescita Pil 2025 allo 0,5% contro lo 0,8% registrato nel 2024.. Spesa sanitaria italiana al 6,3% del Pil contro media Ocse al 7,1%.. Speranza di vita italiana raggiunge 81,7 anni uomini e 85,7 anni donne.. Produttività totale dei fattori in calo rispetto al periodo 2015-2019..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pil al rallentamento: Scandizzo, l’illusione della produttività cala

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