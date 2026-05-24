Piergigli o Mazzarini dopo l’addio di Consoli

Maiolati Spontini torna alle urne per le elezioni comunali, due anni prima rispetto alla scadenza prevista, a seguito delle dimissioni dell’ex sindaco Tiziano Consoli. Consoli, che aveva ricoperto il ruolo di primo cittadino, ora è assessore regionale. La decisione di indire nuove elezioni è stata presa dopo l’uscita di scena di Consoli, che ha lasciato vacante la carica di sindaco. La convocazione delle urne è stata comunicata ufficialmente dal municipio.

Maiolati Spontini torna alle urne due anni prima, per via dell’addio dell’ex sindaco Tiziano Consoli, ora assessore regionale. Sebastiano Mazzarini attuale facenti funzioni di sindaco spiega: "In un percorso che unisce esperienza amministrativa e nuove energie ci sono persone che hanno già ricoperto ruoli istituzionali e cittadini che scelgono oggi, per la prima volta, di mettersi in gioco. Ci guiderà la volontà di lavorare con serietà, ascoltare i cittadini e di costruire il futuro con responsabilità e visione". La sfidante è Fabiana Piergigli, ex consigliera e assessora con la lista ‘Fare Comune’ che spiega: "La lista nasceperoffrire un’alternativa credibile: un progetto fondatosustabilità, partecipazione e programmazione di lungo periodo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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