Piazza Vittorio Emanuele Orlando torna nel caos | Per la legalità ci vediamo il 23 maggio prossimo

Notizia in breve

Piazza Vittorio Emanuele Orlando è tornata al caos dopo le manifestazioni in onore di Giovanni Falcone. Le forze dell’ordine sono rientrate e le transenne sono state rimosse dall’area davanti al Tribunale, che era stata utilizzata come spazio pedonale. La piazza, dopo anni di abbandono e degrado, è stata riqualificata in passato, ma ora si registra nuovamente una situazione di disagio. L’appuntamento per discutere della legalità è fissato per il 23 maggio.