Piazza Vittorio Emanuele Orlando torna nel caos | Per la legalità ci vediamo il 23 maggio prossimo

Da palermotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Piazza Vittorio Emanuele Orlando è tornata al caos dopo le manifestazioni in onore di Giovanni Falcone. Le forze dell’ordine sono rientrate e le transenne sono state rimosse dall’area davanti al Tribunale, che era stata utilizzata come spazio pedonale. La piazza, dopo anni di abbandono e degrado, è stata riqualificata in passato, ma ora si registra nuovamente una situazione di disagio. L’appuntamento per discutere della legalità è fissato per il 23 maggio.

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Finite le manifestazioni in onore di Giovanni Falcone, le forze dell'ordine sono rientrate, le transenne poste ai margini dell'area (teoricamente pedonale) davanti al Tribunale, sono state tolte e piazza Vittorio Emanuele Orlando - alla quale dopo anni di abbandono e degrado hanno rifatto il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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