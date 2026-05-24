Piazza Vittorio Emanuele Orlando torna nel caos | Per la legalità ci vediamo il 23 maggio prossimo
Piazza Vittorio Emanuele Orlando è tornata al caos dopo le manifestazioni in onore di Giovanni Falcone. Le forze dell’ordine sono rientrate e le transenne sono state rimosse dall’area davanti al Tribunale, che era stata utilizzata come spazio pedonale. La piazza, dopo anni di abbandono e degrado, è stata riqualificata in passato, ma ora si registra nuovamente una situazione di disagio. L’appuntamento per discutere della legalità è fissato per il 23 maggio.
Finite le manifestazioni in onore di Giovanni Falcone, le forze dell'ordine sono rientrate, le transenne poste ai margini dell'area (teoricamente pedonale) davanti al Tribunale, sono state tolte e piazza Vittorio Emanuele Orlando - alla quale dopo anni di abbandono e degrado hanno rifatto il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Piazza Vittorio Emanuele Orlando, completati i lavori di riqualificazione davanti al tribunaleA Palermo, i lavori di manutenzione e riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele Orlando, situata davanti al tribunale, sono stati portati a...
Degrado a piazza Vittorio Emanuele Orlando: sì ai lavori per sistemare balaustra, scalinata, ringhiera e murettiLa Giunta comunale ha approvato l’affidamento dei lavori di riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele Orlando, che prevedono interventi sulla...
Argomenti più discussi: Piazza Vittorio Emanuele Orlando, completati i lavori di riqualificazione davanti al tribunale; Decoro urbano. Piazza V.E.Orlando. Completati lavori riqualificazione; Palermo, completata la riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele Orlando: lavori conclusi prima del 23 maggio; Precari Tribunale, domani sit-in ore 10 in piazza V.E. Orlando. Fp Cgil: A rischio il funzionamento degli uffici giudiziari.
Il nostro modo di rendere vivi coloro che hanno dato la vita per la giustizia e per la nostra città! Oggi eravamo a Piazza Vittorio Emanuele Orlando con le scuole della Rete per la promozione della cultura Antimafia... facebook
Palermo, completata la riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele Orlando: lavori conclusi prima del 23 maggio | Palermomania.it palermomania.it/news/attualita… x.com
Palermo, rinasce la piazza di fronte al Palazzo di giustizia. Finiti i lavori di riqualificazioneUltimati i lavori di manutenzione e riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele Orlando, di fronte ... msn.com