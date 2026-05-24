Piaggio Beverly 25th Anniversary edizione speciale per i 25 anni
Per i suoi 25 anni, Piaggio Beverly lancia una serie speciale dedicata all’anniversario. La versione celebrativa è stata presentata per festeggiare un quarto di secolo di produzione. La nuova edizione si distingue per dettagli esclusivi e caratteristiche uniche rispetto ai modelli standard. La linea speciale sarà disponibile per un periodo limitato e rappresenta un omaggio alla storia del modello. La produzione di questa versione commemorativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni ufficiali del marchio.
(Adnkronos) – Piaggio Beverly compie 25 anni e celebra questo importante traguardo con una serie speciale dedicata. Il nuovo Piaggio Beverly 25th Anniversary rende omaggio a uno degli scooter più apprezzati del mercato europeo, capace di superare quota mezzo milione di esemplari venduti in oltre cinquanta Paesi. Lanciato nel 2001, Beverly ha rivoluzionato il segmento grazie. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Piaggio Beverly | 2026 | 25th Anniversary
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