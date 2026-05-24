Piaggio Beverly 25th Anniversary edizione speciale per i 25 anni

Notizia in breve

Per i suoi 25 anni, Piaggio Beverly lancia una serie speciale dedicata all’anniversario. La versione celebrativa è stata presentata per festeggiare un quarto di secolo di produzione. La nuova edizione si distingue per dettagli esclusivi e caratteristiche uniche rispetto ai modelli standard. La linea speciale sarà disponibile per un periodo limitato e rappresenta un omaggio alla storia del modello. La produzione di questa versione commemorativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni ufficiali del marchio.