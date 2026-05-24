Petronzi | In piazza Venezia steward in aiuto alle forze dell' ordine Ma sola repressione non è sufficiente

Un prefetto ha affermato che in alcune situazioni l'intervento repressivo da solo potrebbe non essere sufficiente. Ha aggiunto che a piazza Venezia e piazza Garibaldi, steward sono stati impiegati in supporto alle forze dell'ordine. La gestione delle aree pubbliche è stata oggetto di discussione, senza specificare ulteriori dettagli sulle misure adottate o sui risultati attesi.

“Vi sono situazioni nelle quali il solo intervento repressivo rischia di non essere sufficiente”. Le parole sono del prefetto di Trieste Giuseppe Petronzi, in un'intervista rilasciata a Il Piccolo, mentre parla di come saranno gestite piazza Garibaldi e Venezia alla luce delle ultime vicende di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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