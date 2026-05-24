Perugia il sogno promozione della Primavera è sfumato ma Giorgi resta orgoglioso per la stagione

Notizia in breve

Il Perugia Primavera non è riuscito a qualificarsi per la finale dei playoff del campionato Primavera 2, perdendo contro il Modena davanti a più di mille spettatori. I giovani biancorossi hanno disputato una partita combattuta, senza demeritare, ma alla fine sono usciti sconfitti. Nonostante la delusione per l’eliminazione, il tecnico ha espresso soddisfazione per l’impegno mostrato durante tutta la stagione.