Perugia il sogno promozione della Primavera è sfumato ma Giorgi resta orgoglioso per la stagione
Il Perugia Primavera non è riuscito a qualificarsi per la finale dei playoff del campionato Primavera 2, perdendo contro il Modena davanti a più di mille spettatori. I giovani biancorossi hanno disputato una partita combattuta, senza demeritare, ma alla fine sono usciti sconfitti. Nonostante la delusione per l’eliminazione, il tecnico ha espresso soddisfazione per l’impegno mostrato durante tutta la stagione.
Non sarà il Perugia a giocare la finale dei playoff del campionato Primavera 2 contro l'Albinoleffe. I giovani biancorossi, davanti ad oltre mille tifosi, non sono riusciti ad avere ragione del Modena al termine di una prestazione in cui non hanno certo demeritato.“La delusione – ammette il. 🔗 Leggi su Today.it
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