Permessi | gli Usa chiudono l’Ue apre

Gli Stati Uniti hanno deciso di modificare le procedure per ottenere la green card, richiedendo ora ai richiedenti di fare domanda nel loro Paese d’origine. Questa misura rappresenta un cambiamento rispetto alle direttive europee, che invece facilitano le richieste di residenza permanente all’interno dell’Unione. La decisione americana implica che i candidati devono affrontare il processo di richiesta nel proprio paese, senza poter avviare la procedura direttamente negli Stati Uniti.

Stretta dell’amministrazione Trump sulla green card: ora la si dovrà chiedere nei Paesi d’origine. L’esatto opposto delle ultime direttive provenienti dall’Europa. L’amministrazione Trump vara una stretta importante sulla concessione della green card, il permesso di residenza permanente che da sempre è l’obiettivo di chi emigra negli Stati Uniti. O anche di chi sogna di andarci, tanto che da decenni imperversano online lotterie più o meno attendibili per ottenerla. Anche perché la green card è di fatto l’anticamera per l’ottenimento della cittadinanza americana, che può essere richiesta dopo 5 anni di permanenza nel Paese. Da adesso, salvo rare eccezioni, i richiedenti dovranno iniziare la procedura nel loro Paese d’origine, anziché una volta negli Stati Uniti, come spesso accade nella pratica. 🔗 Leggi su Laverita.info

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COMO ESSA CIDADE MEDIEVAL SOBREVIVEU ATÉ HOJE

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