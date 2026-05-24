Perdo il pullman ma nello zaino e in frigo ha un chilo di droga | 26enne arrestato a Torino
Un giovane di 26 anni è stato arrestato a Torino dopo aver cercato di evitare un controllo di polizia. Quando gli agenti si sono avvicinati, ha detto di dover prendere un autobus. Durante l’ispezione, è stato trovato con un chilo di droga nello zaino e nel frigorifero di casa. Il ragazzo ha cercato di scappare, ma è stato fermato e portato in custodia.
“Non controllatemi, devo andare a prendere il bus”. Un 26enne torinese ha risposto così, nei giorni scorsi, agli agenti di polizia che si sono insospettiti quando, dopo averlo visto, hanno notato che stava accelerando il passo. Nonostante la sua bizzarra richiesta, lo hanno fermato all’incrocio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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