Perdo il pullman ma nello zaino e in frigo ha un chilo di droga | 26enne arrestato a Torino

Notizia in breve

Un giovane di 26 anni è stato arrestato a Torino dopo aver cercato di evitare un controllo di polizia. Quando gli agenti si sono avvicinati, ha detto di dover prendere un autobus. Durante l’ispezione, è stato trovato con un chilo di droga nello zaino e nel frigorifero di casa. Il ragazzo ha cercato di scappare, ma è stato fermato e portato in custodia.