Perdita di gas da un’auto a GPL | intervengono i vigili del fuoco

Notizia in breve

Venerdì 23 maggio, in via Veneto a Udine, un’auto a GPL ha iniziato a perdere gas dal serbatoio mentre era parcheggiata. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione. Nessuno è rimasto ferito. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di controllo e bonifica. Le autorità stanno verificando le cause del guasto al serbatoio del veicolo.