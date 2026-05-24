Perdita di gas da un’auto a GPL | intervengono i vigili del fuoco

Da udinetoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 23 maggio, in via Veneto a Udine, un’auto a GPL ha iniziato a perdere gas dal serbatoio mentre era parcheggiata. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione. Nessuno è rimasto ferito. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di controllo e bonifica. Le autorità stanno verificando le cause del guasto al serbatoio del veicolo.

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Attimi di apprensione nella serata di venerdì 23 maggio in via Veneto a Udine, dove un’auto alimentata a GPL ha iniziato a perdere gas dal serbatoio mentre si trovava parcheggiata lungo la strada. L’allarme è scattato attorno alle 18.45, quando la sala operativa dei vigili del fuoco di Udine ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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