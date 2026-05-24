Perde il controllo della moto sui tornanti di Zambla e si scontra con un’auto | interviene l’elisoccorso

Un uomo di 64 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della moto sui tornanti tra Oneta e il passo Zambla e aver urtato un’auto. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di domenica 24 maggio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un elicottero, che ha trasportato il ferito in ospedale.

Oneta. Un uomo di 64 anni della provincia di Cremona è rimasto ferito in seguito ad un incidente in moto nella tarda mattinata di domenica 24 maggio, mentre si trovava sui tornanti che portano da Oneta al passo Zambla. Erano circa le 12 quando si è verificato l’episodio: il classe 1962 di Pandino stava percorrendo la SP46 quado ha perso il controllo del ciclomotore, svivolando a terra e finendo per invadere la corsia opposta nel momento in cui arrivava un’Audi condotta da un giovane di Nembro. Inevitabile lo scontro, che ha richiesto l’immediato intervento di un’ambulanza e un’automedica, oltre che del’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo in codice giallo, media gravità, fino all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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