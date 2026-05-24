Percorso nascita in Valdarno | tre incontri gratuiti per futuri genitori
Sono stati programmati tre incontri gratuiti rivolti a futuri genitori nel Valdarno aretino. Gli incontri sono aperti a tutti e hanno l’obiettivo di illustrare i servizi disponibili per il percorso nascita nella zona. La partecipazione è libera e senza costi, e le sessioni si svolgeranno in date e orari ancora da definire. Non sono previste iscrizioni anticipate e le informazioni sui dettagli verranno comunicate successivamente.
Tre incontri gratuiti e aperti a tutti per conoscere i servizi dedicati alla nascita nel Valdarno aretino. L'Asl Toscana sud est, in collaborazione con le amministrazioni locali e con il patrocinio della Conferenza dei sindaci del Valdarno aretino, ha organizzato un ciclo di appuntamenti sul. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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