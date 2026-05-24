Percorso nascita in Valdarno | tre incontri gratuiti per futuri genitori

Notizia in breve

Sono stati programmati tre incontri gratuiti rivolti a futuri genitori nel Valdarno aretino. Gli incontri sono aperti a tutti e hanno l’obiettivo di illustrare i servizi disponibili per il percorso nascita nella zona. La partecipazione è libera e senza costi, e le sessioni si svolgeranno in date e orari ancora da definire. Non sono previste iscrizioni anticipate e le informazioni sui dettagli verranno comunicate successivamente.