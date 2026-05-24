Percorso di Danza Etnica del Risveglio al Femminile a Napoli

Domenica 13 settembre alle 16 si terrà a Napoli un percorso di danza etnica dedicato al risveglio femminile, condotto da Dalia Deya. L’evento si svolge presso il Vici’s Street in via Giuseppe Martucci 44. È richiesta la prenotazione e le informazioni si ottengono chiamando il numero 3387981020.

con Dalia DeyaNAPOLI PRESSOVIC'STREETvia Giuseppe Martucci 44 -80121 (CampaniaINFO E PRENOTAZIONE NECESSARIA3387981020DOMENICA 13 SETTEMBRE 2026 ORE 16.00. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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