L'incontro Italia-Polonia di volley femminile non sarà trasmesso oggi su RaiSport, poiché la partita si svolge in orario incompatibile con la programmazione televisiva. La sfida, valida per la terza giornata dell’AIA Aequilibrium Cup, rappresenta l’ultima partecipazione dell’Italia nel torneo. Non sono state annunciate alternative di trasmissione televisiva o streaming ufficiale per seguire la partita.

L’Italia chiude la sua partecipazione all’AIA Aequilibrium Cup con l’odierno confronto con la Polonia, sfida valevole per la terza giornata del prestigioso triangolare. L’incontro si giocherà a Genova con orario di inizio previsto alle ore 21:00 ma non sarà visibile su RaiSport. Il cambio di programmazione adottato dalla Rai è dettato dalla contemporaneità della partita dei playoff di Serie C tra Salernitana e Brescia. La scelta della diretta è caduta, ancora una volta, su un incontro di calcio. Julio Velasco potrà sfruttare l’occasione per continuare i suoi test, alla ricerca di risposte importanti in vista dei prossimi prestigiosi appuntamenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Italia-Polonia di volley femminile non si vedrà su RaiSport oggi: orario e alternativa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Europei pallamano, Italia-Polonia 29-28: gli highlights

Notizie e thread social correlati

Italia-Polonia oggi, amichevole volley femminile 2026: orario, tv, programma, streamingOggi si gioca l’amichevole di volley femminile tra Italia e Polonia, ultima sfida prima del 2026.

Dove vedere in tv Italia-Polonia, amichevole volley femminile 2026: orario, programma, streamingNella prossima settimana, le nazionali di volley femminile si preparano per un quadrangolare a Genova, in programma dal 22 al 24 maggio.

Argomenti più discussi: A Genova al via l’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite: l'esordio dell'Italia contro la Serbia; Stati Uniti annullano dispiegamento di migliaia di soldati in Polonia; Italia-Polonia, Mattarella a Nawrocki Rapporto di amicizia storico e costante; LIVE Italia-Polonia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: ultimo impegno per le azzurre.

L’Olanda ha bloccato ogni forma di commercio con le colonie in Cisgiordania. La Polonia ha dichiarato persona non grata Ben Givr. L’Italia chiede all’Europa di fare lo stesso, ma non fa un passo autonomamente. Perché? Ieri in Friuli, prima Udine e poi Porde x.com

Perché i polacchi presumono che tutti parlino polacco? reddit

Italia-Polonia, Mattarella a Nawrocki Rapporto di amicizia storico e costanteCosì il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente della Repubblica di Polonia, Karol Nawrocki. msn.com