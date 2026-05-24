Il Como ha concluso la stagione con una posizione in classifica che permette di sperare in una qualificazione europea. La squadra ha già preparato le strategie per le competizioni internazionali, con piani di mercato e allenamenti mirati. La società ha annunciato piani specifici per affrontare le coppe, puntando a rafforzare la rosa e migliorare la preparazione atletica. La stagione si è distinta per risultati e impegno sul campo.

Il Como ha conquistato sul campo una stagione straordinaria e ha già predisposto soluzioni concrete per le coppe europee; merita la Champions. Il Como ha vissuto una stagione sorprendente, capace di trasformare ambizioni in risultati concreti e di accendere l’entusiasmo della città. Un progetto, un’idea di gioco moderna e quella voglia di non smettere di sorprendere. Ecco tre motivi per cui merita la qualificazione in Champions League. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 1) Merito sportivo: una stagione che parla chiaro. La stampa sportiva descrive il cammino dei lariani come un’impresa che potrebbe culminare con la qualificazione europea, un traguardo storico per il club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Perché il Como merita la Champions League: tre ragioni per credere nell’impresa lariana

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Ci stiamo affidando a una squadra di Cagliari e Verona che non ha nulla da giocarsi per battere il Milan e la Roma. Supponendo comunque che la Juventus prenda tutti e 3 i punti contro il Torino. Riusciremo a qualificarci per la Champions League o dobbiam reddit

Chi merita di più la qualificazione in Champions League? x.com

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