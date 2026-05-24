Perché alcune persone si sono inginocchiate in centro davanti alla bandiera della Palestina
Alcune persone si sono inginocchiate in silenzio davanti alla bandiera della Palestina nel centro della città, attirando l’attenzione dei passanti. L’azione si è svolta senza interventi o discorsi, e si è conclusa in pochi minuti. La scena è stata documentata da testimoni e diffusa sui social media. Non sono stati segnalati incidenti o scontri durante l’evento.
Inginocchiati, in silenzio, davanti alla bandiera della Palestina mentre i passanti diretti in centro osservavano basiti. È successo nel pomeriggio di domenica 24 maggio, a Monza, in via Vittorio Emanuele. Lì il corteo della pace partito da piazza Bonatti poco dopo le 15 si è fermato. Un flash. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Drugged, he couldnt resist offending the CEO who saved him, then vanished leaving all his wealth.
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