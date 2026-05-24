Perché alcune persone si sono inginocchiate in centro davanti alla bandiera della Palestina

Notizia in breve

Alcune persone si sono inginocchiate in silenzio davanti alla bandiera della Palestina nel centro della città, attirando l’attenzione dei passanti. L’azione si è svolta senza interventi o discorsi, e si è conclusa in pochi minuti. La scena è stata documentata da testimoni e diffusa sui social media. Non sono stati segnalati incidenti o scontri durante l’evento.