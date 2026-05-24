Per Trump l' accordo con l' Iran è raggiunto ma non oggi | Niente fretta non voglio errori

Gli Stati Uniti e l'Iran sono vicini a un accordo per un cessate il fuoco temporaneo che durerebbe due mesi. Trump ha dichiarato che l'intesa non è ancora arrivata e ha aggiunto di non voler affrettare i negoziati per evitare errori. La possibilità di un accordo, quindi, resta in bilico, con le parti che continuano le trattative senza una data precisa per la firma.

Stati Uniti e l'Iran sono vicini a un accordo per un cessate il fuoco temporaneo che metterebbe fine alla guerra per due mesi. Secondo quanto riportato da fonti di stampa vicine alla Casa Bianca, il leader supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, avrebbe approvato il modello generale di una bozza di. 🔗 Leggi su Today.it

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Trump annuncia: L'accordo con l'Iran sarà firmato il 21 aprile in Pakistan

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