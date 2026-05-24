Verstappen ha dichiarato che mentalmente non riesce a proseguire in Formula 1 se le condizioni attuali persistono. Ha aggiunto che, se la situazione rimane invariata, potrebbe decidere di lasciare il campionato. La sua frase suggerisce una forte pressione psicologica legata alla sua esperienza attuale in pista. La dichiarazione è stata rilasciata in un momento di tensione, senza specificare ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui piani futuri.

“Posso dirvi che se le cose restano così, allora. vedremo, perché per me, mentalmente, non è sostenibile continuare in questo modo un altro anno, assolutamente no”. Max Verstappen minaccia l’addio alla Formula 1. Il 28enne olandese, 4 volte campione del mondo, torna a sbandierare l’ipotesi di un suo ritiro se non ci saranno sostanziali novità nel regolamento a partire già dalla prossima stagione. Fin da subito Verstappen ha manifestato il suo odio per la nuova Formula 1 che ha debutto in questa stagione: per lui non si tratta più di corse ma di una sorta di “Mario Kart”. Ma questa volta dietro la minaccia di andarsene c’è anche una precisa strategia politica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per me, mentalmente, non è sostenibile continuare in questo modo”: perché Verstappen minaccia l’addio alla F1

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Jenson: Ecco perché vedi così tanti piloti fallire nello sport anche se hanno il talento. Mentalmente, si trovano semplicemente in un posto molto buio. L'ho sentito da molti piloti e lo consideriamo una debolezza, quindi non ne parliamo. Questo mi ha sorpreso d reddit

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