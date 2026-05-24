Il ministro della salute ha affermato che l’Italia possiede una delle leggi più avanzate in Europa per le cure palliative, ma ha sottolineato che questa normativa deve essere applicata in tutte le regioni del paese. Ha spiegato che il termine “palliativo” deriva dal latino “mantello”, simboleggiando il ruolo delle cure nel proteggere il paziente dalla sofferenza e migliorare la qualità della vita, anche in assenza di possibilità di guarigione.

“Il termine ‘palliativo’ deriva dal latino ‘mantello’. Come un mantello, infatti, le cure palliative avvolgono, proteggono il paziente dalla sofferenza migliorando la sua qualità di vita, anche quando non c’è possibilità di guarigione”. Francesca Crippa Floriani è vicepresidente della Fondazione Floriani ETS che in questi giorni compie cinquant’anni. La Fondazione è un ente apolitico, aconfessionale, senza fini di lucro e con l’obiettivo di diffondere e applicare le cure palliative, che affrontano tutti gli aspetti della sofferenza del malato, non solo fisico. “Siamo nati per iniziativa di Virgilio Floriani, un ingegnere e imprenditore delle telecomunicazioni”, racconta Francesca Crippa Floriani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per le cure palliative l’Italia ha una delle leggi migliori d’Europa, ma va applicata in tutte le Regioni”

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