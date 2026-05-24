per chi ama i gialli dai buoni sentimenti e le ambientazioni che valorizzano le bellezze del nostro paese

B UONVINO – MISTERI A VILLA BORGHESE Genere: poliziesco all’italiana Regia: Milena Cocozza. Con Giorgio Marchesi, Serena Iansiti, Francesco Colella, Matteo Olivetti, Daniela Scattolin. Su RaiPlay Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Chi è “Buonvino”, il nuovo commissario della tv gentile ed empatico Un commissariato in pieno centro a Roma, anzi più precisamente a Villa Borghese. E presto il commissario Giovanni Buonvino (Giorgio Marchesi), trasferito come punizione dopo un errore commesso durante un blitz, scopre che anche un parco all’apparenza elegante e tranquillo può nascondere segreti, misteri e casi da risolvere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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