Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa CNDDU AREZZO – La chiamano “bravata”. Una parola comoda, quasi affettuosa, che ad Arezzo viene usata per tutto: dalla pallonata al lampione fino al piccolo disastro che costringe ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine a correre in una scuola. Peccato che stavolta la bravata abbia avuto l’odore pungente dello spray al peperoncino e il risultato poco divertente di studenti finiti in ospedale. È successo alla succursale del Buonarroti-Fossombroni, dove due minorenni avrebbero utilizzato lo spray durante il cambio tra intervallo e lezioni, trasformando per qualche minuto un’aula scolastica in una simulazione involontaria di addestramento antisommossa. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Peperoncino in classe: quando la “bravata” manda tutti all’ospedale e nessuno si sente responsabile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arezzo: spray al peperoncino in classe, tre studenti finiscono in ospedaleStamattina, 22 maggio 2026, una scuola di Arezzo è stata teatro di un episodio che ha coinvolto tre studenti.

Spray al peperoncino spruzzato in classe: 15 ragazzi soccorsi, tre finiscono all’ospedaleQuesta mattina all’interno di una scuola di Arezzo si è verificato un episodio che ha richiesto l’intervento di diverse forze di soccorso.

Temi più discussi: Spruzza spray urticante in classe. Panico e mobilitazione dell’Asl. Tre quindicenni vanno all’ospedale; Spray urticante in classe, identificati i due studenti che hanno spruzzato la sostanza; Arezzo, spruzzano spray al peperoncino a scuola: un'intera classe intossicata, panico a Ragioneria; Arezzo, intossicazione in una classe di 20 alunni: tre in ospedale.

Spray al peperoncino in classe: ventotto studenti intossicatiPaura all’Isis Buonarroti-Fossombroni di Arezzo per colpa di due ragazzi. Malori e crisi respiratorie. Tagliaferri, direttore Ufficio scolastico regionale: I problemi ci sono sempre stati, ora sono a ... msn.com

Spray al peperoncino in classe: Pensavo fosse un profumoInzago (Milano) – Una spruzzata di spray al peperoncino in classe durante la lezione: quattro ragazzine lievemente intossicate, una sola fra loro condotta in ambulanza in pronto soccorso, in codice ... ilgiorno.it