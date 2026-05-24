Pep Bernardo Silva Salah quante lacrime all' ultima per chi lascia la Premier

Nell'ultima giornata di Premier League sono stati molti i giocatori che hanno lasciato il campionato, tra cui Pep, Bernardo Silva e Salah. Durante le partite sono stati visibili momenti di commozione e lacrime da parte di alcuni calciatori, che hanno salutato i tifosi e i compagni di squadra. Le partite si sono concluse con addii emozionanti e qualche saluto finale, segnando la fine di un ciclo per diversi protagonisti.

"Last dance" dopotutto, lo sanno pronunciare meglio di tutti. Gli inglesi vengono a capo di una domenica per cuori forti, anzi fortissimi: sui social l'hashtag Premier League in queste ore viaggia di pari passo con "farewell", "addio". Un lungo giro di commiati ad alcune delle bandiere più iconiche del calcio inglese, oltre alla separazione di Guardiola dal Manchester City. Dalle lacrime di Salah all'emozione di Bernardo Silva, dagli applausi per Stones al vuoto che lascerà Andy Robertson in quel di Liverpool, sono tanti i big giunti al passo di addio. Non solo: Casemiro ha ricevuto la sua dose di omaggi dai tifosi dello United dopo aver comunicato che questa sarebbe stata la sua ultima annata coi Reds, e con lui qualche chilometro più in là Kieran Trippier, arrivato al capolinea col Newcastle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Bernardo Silva Recalls His Toughest Moments

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