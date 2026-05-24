Pentecoste | il soffio dello Spirito che trasforma la paura in pace

Notizia in breve

Durante la domenica di Pentecoste, decine di fedeli si sono riuniti per la messa, ascoltando il racconto dello spirito che, secondo la tradizione, ha riempito gli apostoli, dando loro coraggio. La cerimonia ha visto la distribuzione di pane e vino, simboli sacri, e momenti di preghiera collettiva. Nessuna persona è rimasta senza partecipare, e le autorità hanno registrato un aumento delle presenze rispetto allo scorso anno.