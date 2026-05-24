Pellegrino regala l' ultimo successo al Parma | Sassuolo battuto 1-0

Notizia in breve

Il Parma ha vinto 1-0 contro il Sassuolo nel derby dell'Emilia, con un gol di Mateo Pellegrino a dieci minuti dalla fine. La partita si è conclusa con molti errori e ha mostrato segni di stanchezza, influenzata anche dal caldo. È stata l'ultima gara della stagione per i ducati.