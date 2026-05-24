Pellegrino regala l' ultimo successo al Parma | Sassuolo battuto 1-0
Il Parma ha vinto 1-0 contro il Sassuolo nel derby dell'Emilia, con un gol di Mateo Pellegrino a dieci minuti dalla fine. La partita si è conclusa con molti errori e ha mostrato segni di stanchezza, influenzata anche dal caldo. È stata l'ultima gara della stagione per i ducati.
Parma, 24 maggio 2026 - Il Parma saluta questo campionato con una vittoria nel derby dell'Emilia. I ducati hanno sconfitto il Sassuolo per uno a zero grazie a un gol di Mateo Pellegrino a dieci dalla fine, al termine di una partita inficiata da tanti errori, dalla stanchezza e dal caldo. Meglio i ducali per gioco ed energia, mentre i neroverdi non si sono mai accesi e chiudono la stagione sotto quota 50. Il Parma riceve così il tributo del proprio pubblico per la salvezza raggiunta con largo anticipo tra gli applausi di un Tardini soddisfatto. Ora la partita per il futuro. Cuesta potrebbe restare, Grosso è nei radar della Fiorentina. Meglio il Parma, ma nessuno segna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Pellegrino risolve la partita al Tardini
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