Un gol di Mateo Pellegrino al 75’ decide il derby emiliano tra Parma e Sassuolo, conclusosi con il risultato di 1-0. La partita, valida per l’ultima giornata di Serie A, si gioca al Tardini. Il Parma chiude la stagione con questa vittoria, mentre il Sassuolo termina la partita senza segnare. Nessun altro gol viene segnato nel corso del match.

PARMA (ITALPRESS) – Il Parma chiude un'ottima stagione con una vittoria nel derby emiliano. Ci pensa un gol di Mateo Pellegrino a siglare l'1-0 decisivo al Tardini contro il Sassuolo, nel match valevole per la trentottesima e ultima giornata di Serie A. I padroni di casa partono subito con il piede sull'acceleratore, andando prima alla conclusione con Nicolussi Caviglia e poi sfiorando il vantaggio al 5? con un tiro di Pellegrino, che termina di poco sul fondo. Cinque minuti più tardi Valeri tenta la magia con una conclusione al volo, che per poco non centra la porta. La squadra neroverde continua a soffrire le iniziative degli avversari, che al 19? si rendono pericolosi con un colpo di testa di Valenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pellegrino decide il derby emiliano, Parma batte Sassuolo 1-0

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Serie A, Sassuolo-Bologna 0-1: Dallinga decide il derby emiliano. Il Pisa batte il Cagliari 3-1Il Bologna ha vinto 1-0 contro il Sassuolo nel match valido per la 29ª giornata di Serie A, giocato in trasferta.

Sassuolo-Bologna 0-1, Dallinga decide il derby emilianoNel match tra Sassuolo e Bologna, il risultato finale è stato di 0-1 in favore del Bologna.

Temi più discussi: Parma-Sassuolo 1-0: l'ultima di campionato è dei gialloblù; Prima il pasticcio derby, poi il pranzo della domenica con mezza serie A: giocano tutte alle 12; Corsa Champions: Napoli qualificato, Milan e Roma vicini al traguardo, Mancini decide il derby. Juve in caduta libera; Internazionali, Sinner vince il derby con Pellegrino e vola ai quarti.

ULTIM'ORA SERIE A : decide il colpo di testa nel finale di Mateo Pellegrino al suo nono centro stagionale #ParmaSassuol x.com

Pellegrino decide il derby emiliano, Parma batte Sassuolo 1-0PARMA (ITALPRESS) - Il Parma chiude un'ottima stagione con una vittoria nel derby emiliano. Ci pensa un gol di Mateo Pellegrino a siglare l'1-0 decisivo al ... italpress.com

Parma-Sassuolo 1-0, Pellegrino di testa decide il derby emilianoUna sfida intensa risolta a dieci minuti dalla fine. Centrato l'obiettivo dei 45 punti indicato dal mister Cuesta per i ducali. Terza sconfitta di fila per i neroverdi ... rainews.it