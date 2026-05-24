Il Congresso 2026 dell’Unione comunale del Pd si è concluso con l’unanimità per Gambini e applausi per Bellucci. Durante l’evento, si sono affrontati temi come occupazione, ambiente, sicurezza, inclusione, esteri e finanza sostenibile. I partecipanti hanno discusso di ripartenza, anche se si è evidenziato che il numero di tesserati rimane ancora troppo basso. L’incontro si è svolto a Palazzo Gradari.

Il ritorno delle idee – per ripartire da occupazione, ambiente e sicurezza, ma anche inclusione, esteri e finanza sostenibile – al centro del dibattito dem è stata la buona notizia per quanti ieri hanno partecipato al Congresso 2026 dell’ Unione comunale Pd a Palazzo Gradari. All’ordine del giorno, con Giorgio Montanari a fare da moderatore, c’è stato il passaggio di consegne tra l’uscente Giampiero Bellucci e il neo eletto Michele Gambini al ruolo di segretario comunale Pd. Presente Chantal Bomprezzi, segretario regionale Pd, l’eurodeputato Matteo Ricci, la consigliera regionale Micaela Vitri, il sindaco Andrea Biancani, alcuni assessori ma anche esponenti del mondo sindacale, dell’associazionismo e vari consiglieri di quartiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pd, Gambini all’unanimità. E applausi per Bellucci: "Ma i nostri tesserati sono ancora troppo pochi"

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