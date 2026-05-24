A Pavia e nei suoi comuni vicini si vota per le elezioni comunali. A Vigevano, sei candidati si contendono la carica di sindaco. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, il voto disgiunto permette di esprimere preferenze diverse tra candidato sindaco e liste. La consultazione si svolge in una sola giornata e coinvolge anche i cittadini di Voghera e Mortara, che scelgono i loro rappresentanti comunali. Le urne sono aperte dalle prime ore del mattino fino a sera.

? Domande chiave Chi sono i sei sfidanti che si contendono Vigevano?. Come funziona il voto disgiunto nei comuni sopra i 15mila abitanti?. Quali sono le regole per la doppia preferenza di genere?. Quando si terrà il ballottaggio se nessuno raggiunge il 50%?.? In Breve Voto attivo oggi fino alle 23:00 e domani 25 maggio fino alle 15:00.. Ballottaggio previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno se nessun candidato supera il 50%.. Vigevano vede 6 candidati, Voghera 3 e Mortara 5 sfidanti per la guida cittadina.. Nei comuni sotto i 15mila abitanti non è ammesso il voto disgiunto tra lista e sindaco.. Undici comuni della provincia di Pavia accolgono oggi, domenica 24 maggio 2026, gli elettori per le elezioni amministrative che definiranno i nuovi sindaci e i consigli comunali dei territori coinvolti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pavia al voto: sfida per i sindaci tra Vigevano, Voghera e Mortara

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Voghera al voto, domenica le primarie di coalizione del centro-sinistra: Bazardi sfida Perrone

Notizie e thread social correlati

Salento al voto: 21 comuni in sfida tra turismo e nuovi sindaciIl 24 e 25 maggio si svolgono le elezioni in 21 comuni della provincia di Lecce, con una sfida tra temi legati al turismo e l’insediamento di nuovi...

Chiamati al voto in 436 tra sindaci e consiglieri comunali, sfida tra Lattuca e Pondini per la presidenza della ProvinciaDomenica 15 marzo si svolgono le elezioni per il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, con 436 amministratori comunali chiamati alle urne.

Argomenti più discussi: Elezioni amministrative, i duelli in Lombardia: i candidati nei Comuni che possono andare al ballottaggio; Elezioni amministrative 2026: in provincia di Pavia 11 i Comuni al voto. Come si sceglie il nuovo sindaco; A Vigevano il termometro di Vannacci che sfida Salvini; Elezioni amministrative in Lombardia: Lecco e Mantova i due Comuni più attesi. Quando e dove si vota.