A Pavia, un uomo di 27 anni ha aggredito con morsi la madre e la fidanzata. Durante un intervento per una lite, i carabinieri hanno dovuto usare un taser per immobilizzarlo. L’uomo è stato successivamente portato in ospedale per controlli di routine. Non sono stati segnalati altri feriti. La vicenda si è svolta nel contesto di un episodio di violenza domestica.

Pavia, 24 maggio 2026 - Ha ferito a morsi la madre e la fidanzata. E poi è finito i n ospedale per i controlli di routine dopo che i carabinieri intervenuti per la lite hanno dovuto utilizzare il taser in dotazione per immobilizzarlo. La vicenda è avvenuta nella serata di ieri, sabato 23 maggio, verso le 21 in piazzale Crosione, zona periferica di Pavia. Le due donne vittime dell'aggressione, di 57 e 21 anni, hanno chiamato i soccorsi sanitari, riferendo di essere state ferite a morsi dal giovane che è il figlio di una e il fidanzato dell'altra. Le conseguenze per loro non sono comunque state gravi: medicate sul posto, non è stato necessario il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, aggredisce a morsi madre e fidanzata: 27enne immobilizzato col taser

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