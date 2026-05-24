Un ultraleggero è precipitato nel fiume Po, causando il ferimento di due persone. I soccorritori sono intervenuti per estrarre i due uomini dall’acqua, portandoli in salvo. Le forze dell’ordine hanno raccolto testimonianze e dettagli sul volo e sulla caduta, senza fornire ulteriori specifiche sui motivi dell’incidente. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e non sono stati resi noti altri particolari sull’intervento di salvataggio.

? Domande chiave Come sono riusciti i soccorritori a estrarre i due uomini dal fiume?. Quali indizi hanno raccolto i carabinieri per ricostruire la caduta?. Perché l'ipotesi dell'errore umano è al centro delle indagini?. Quali rischi specifici comporta il volo basso sopra il tratto pavese?.? In Breve Due occupanti di 44 e 75 anni riportano solo ferite lievi a Spessa Po.. I Carabinieri indagano su un possibile errore umano del pilota nel tratto pavese.. L'incidente a Sostegno solleva dubbi sulla sicurezza dei voli bassi sul Po.. Intervento immediato del 118 per stabilizzare i due uomini dopo l'impatto.. Due persone di 44 e 75 anni sono state recuperate con ferite lievi dopo che un ultraleggero è precipitato nel fiume Po in località Sostegno, nel territorio di Spessa Po, nel pomeriggio di oggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paura nel Po: ultraleggero precipita in acqua, due feriti salvati

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