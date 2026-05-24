Paura a largo di Vieste passeggero di una motonave colto da un malore | scatta il soccorso della Guardia Costiera
Nella mattinata del 24 maggio, un passeggero a bordo di una motonave vicino al porto di Vieste ha avuto un malore. La Guardia Costiera ha intervenuto per prestare soccorso e ha assistito la persona colta da problemi di salute. La motonave, che si trovava nelle acque prospicienti il porto, è stata raggiunta dai mezzi di soccorso. Non sono stati forniti dettagli sullo stato di salute del passeggero.
Paura nelle acque prospicienti il porto di Vieste, dove nella mattinata di oggi, 24 maggio, un passeggero da bordo della motonave Venezia è stato colto da un malore. È accaduto intorno alle 6.25, quando alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste, è giunta dalla Centrale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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