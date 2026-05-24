Paura a largo di Vieste passeggero di una motonave colto da un malore | scatta il soccorso della Guardia Costiera

Notizia in breve

Nella mattinata del 24 maggio, un passeggero a bordo di una motonave vicino al porto di Vieste ha avuto un malore. La Guardia Costiera ha intervenuto per prestare soccorso e ha assistito la persona colta da problemi di salute. La motonave, che si trovava nelle acque prospicienti il porto, è stata raggiunta dai mezzi di soccorso. Non sono stati forniti dettagli sullo stato di salute del passeggero.