paura a foligno incendio in un appartamento al secondo piano di un condominio

Un incendio si è sviluppato al secondo piano di un condominio di cinque piani in via Velino, a Foligno. I Vigili del fuoco del comando di Perugia sono intervenuti per spegnere le fiamme. Non sono stati segnalati feriti. La causa dell’incendio non è ancora nota. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore. La zona è stata messa in sicurezza e si stanno valutando i danni all’appartamento.

Foligno (Perugia), 24 maggio 2026 – Paura a Foligno per un incendio in un appartamento. I Vigili del fuoco del comando di Perugia sono intervenuti in via Velino, per domare il rogo che si era sviluppato al secondo piano di un edificio condominiale di cinque piani. Le fiamme, circoscritte e spente dalle squadre dei Vigili del fuoco provenienti dal Distaccamento di Foligno, erano localizzate all’interno del vano cucina. Successivamente, il personale ha provveduto alle operazioni di bonifica e alla messa in sicurezza dell’area. Dai rilievi tecnici effettuati dopo l’incendio sono emersi danni strutturali, con distacco di porzioni di intonaco dal solaio, danni alle finiture (pavimentazione e rivestimenti ceramici), agli impianti elettrico e del gas, oltre a diffusi danni da fumo e fuliggine in tutti gli ambienti della cucina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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