L’Europa rischia di scoprire troppo tardi che la vera emergenza non è solo geopolitica, ma economica. E mentre le guerre spingono in alto energia, inflazione e incertezza, dal Festival dell’Economia di Trento il presidente dell’ Abi Antonio Patuelli lancia un messaggio chiaro a Bruxelles: serve una nuova stagione di investimenti comuni, sul modello del Pnrr, per evitare che la frenata della crescita si trasformi in una crisi strutturale. Per il numero uno dell’associazione bancaria italiana il quadro è ormai quello di una vera e propria " emergenza economica europea ", aggravata dalla guerra in Medio Oriente, dal conflitto tra Russia e Ucraina e dalle tensioni commerciali con gli Stati Uniti sui dazi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Patuelli lancia l’allarme crescita: "La Ue intervenga per rilanciarla"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Buy Now Pay Later in crescita ma Bankitalia lancia l’allarme sui debiti

La presidenza Ue lancia l'allarme: "Possibili carenze di carburante a breve termine"La presidenza dell'Unione Europea ha comunicato che potrebbe verificarsi una carenza di carburante nei prossimi tempi.

Si parla di: Patuelli lancia l’allarme crescita: La Ue intervenga per rilanciarla.

Patuelli lancia l’allarme crescita: La Ue intervenga per rilanciarlaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net

Crisi, l’allarme delle banche: Servono investimenti urgenti. Si imiti il PnrrIl presidente dell'Abi: Dobbiamo muoverci come in emergenza. Non possiamo andare con il passo tradizionale della lentocrazia decisionale ... affaritaliani.it