Un ragazzo di 13 anni, figlio di un noto pattinatore russo, ha ottenuto la cittadinanza sportiva dell’Azerbaijan. La decisione riguarda Aleksandr Plushenko, che ha acquisito la cittadinanza per scopi sportivi. La notizia si inserisce nel contesto delle modifiche delle nazionalità adottate da alcuni atleti nel mondo del pattinaggio. Non sono stati forniti dettagli sul processo di cittadinanza o sulle motivazioni ufficiali.

AGI - Anche mondo del pattinaggio nella girandola delle cittadinanze. Aleksandr Plushenko, 13 anni, figlio del più grande pattinatore di figura del mondo, il russo Evgeny Plushenko (43 anni) ha ottenuto la cittadinanza sportiva dell’Azerbaijan. A rendere nota la notizia è stato il padre Evgeny, due volte campione olimpico (Torino 2006 e Sochi 2014 a squadre; ha conquistato altri due argenti), tre volte oro mondiale e sette ori europei, all’agenzia russa Ria Novosti affermando che il figlio ha ottenuto la cittadinanza sportiva azera per cinque anni. Pattinaggio, Aleksandr Plushenko ottiene la cittadinanza sportiva dell'Azerbaijan. Ora il giovane ‘Sasha’ attende il riconoscimento dall’Isu, l’ Unione internazionale di pattinaggio e già dalla prossima stagione potrà gareggiare come azero. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Pattinaggio, il figlio dell'ex super campione russo Plushenko diventa azero

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