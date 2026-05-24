Il 24 maggio 2026 si è svolta una passeggiata solidale nel Parco di Villa Severi. L’evento ha visto la partecipazione di un gruppo di persone che si sono ritrovate per camminare insieme, replicando l’iniziativa dello scorso anno. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle modalità e del formato delle edizioni precedenti.

Arezzo, 24 maggio 2026 – . Di nuovo, tutti insieme, come lo scorso anno. Sabato 23 maggio 2026 dalle ore 15.30 con la partecipazione di tantissimi bambini e genitori della s cuola primaria Pio Borri, accompagnati dalle loro insegnanti Cristina Piccioli, Elena Nasi, Maria Pia Camanzi e Rosa Falco e con la supervisione di Antonio Martini dell’associazione A Piedi Libero, si è rinnovato l’appuntamento con la camminata di solidarietà per raccogliere fondi da destinare al progetto “Una scuola adotta una scuola” promosso da Gianna e Walter in ricordo della figlia Benedetta. Nel 2005 Benedetta è andata via lasciando un vuoto doloroso ed incolmabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Passeggiata solidale al Parco di Villa Severi

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