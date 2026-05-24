Alessio Milani ha vinto nuovamente la gara a Piazza del Popolo, riuscendo a migliorare il suo tempo record. La competizione si è svolta con la presenza di altri due atleti sul podio. Non sono stati forniti dettagli specifici sul metodo adottato da Milani per ottenere il miglioramento del record. La gara si è conclusa con la sua vittoria, segnando il suo secondo successo consecutivo in questa manifestazione.

? Punti chiave Come ha fatto Milani a migliorare il suo tempo record?. Chi sono gli altri due atleti saliti sul podio?. Quanti corridori hanno sfidato il percorso tra Firenze e Faenza?. Perché questa edizione ha raggiunto il limite massimo di iscritti?.? In Breve Podio completato da Enrico Bartolotti al secondo posto e Julien Nison al terzo.. Partecipazione record con 3.500 iscritti tra cui 614 donne e 2.886 uomini.. Oltre 1.500 esordienti e 143 atleti provenienti da 40 nazioni diverse.. Gara valida per il Campionato italiano Fidal e il 12° trofeo Csen.. Alessio Milani ha conquistato la 51esima edizione della 100 km del Passatore in Piazza del Popolo, chiudendo la gara con un cronometro di 6 ore, 47 minuti e 41 secondi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Passatore, Alessio Milani trionfa in Piazza del Popolo: è il suo bis

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LIVE: Il Podio a Faenza! Alessio Milani Trionfa! | 100km del Passatore 2026 (7:15 ore di Gara)

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