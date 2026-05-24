Pascale ha avviato la costruzione di un nuovo resort a Fiesole, integrandolo nel suo portafoglio immobiliare. L’attività si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge anche investimenti e rapporti con figure politiche e imprenditoriali. La realizzazione del resort mira a attrarre clienti di fascia alta e a consolidare la presenza nel settore del lusso. L’operazione si sviluppa attraverso accordi e strategie di marketing mirate. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli finanziari o sugli accordi specifici coinvolti.

? Domande chiave Come ha trasformato l'eredità di Berlusconi in un impero immobiliare?. Quali strategie usa per attirare l'élite nel suo nuovo resort?. Perché ha scelto proprio i diritti civili per il debutto politico?. Cosa accadrà a Montecitorio dopo la presentazione del suo disegno di legge?.? In Breve Patrimonio gestito include sei immobili e tredici terreni tra Roma, Fregene e Senese.. Buonuscita da venti milioni di euro e un milione annui per mantenimento.. Presentazione disegno legge contro omolesbotransfobia a Montecitorio prevista per il 15 giugno.. Progetto immobiliare a Roma prevede affitti esclusivi in zona Fontanella Borghese.. Francesca Pascale punta su un nuovo resort di lusso a Fiesole, trasformando le lezioni ricevute da Silvio Berlusconi in una strategia immobiliare tra affitti esclusivi e nuovi impegni politici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pascale e il nuovo resort a Fiesole: tra business e politica

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A quasi tre anni dalla morte di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale racconta il suo nuovo percorso imprenditoriale tra immobili di pregio, affitti per politici e uomini d’affari e progetti nel turismo di lusso. E parla anche del legame con Forza Italia, dei diritti civili x.com

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