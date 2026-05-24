Partite oggi stasera e domani | guida alla Diretta TV

Oggi, stasera e domani sono in programma numerose partite di calcio in diverse competizioni. Tra queste ci sono incontri di Serie A, Serie B, il Mondiale per club, Champions League ed Europa League, oltre ai principali campionati stranieri. Le partite saranno trasmesse in diretta su varie emittenti tra cui Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset. La programmazione copre sia le partite del giorno che quelle in programma nei prossimi giorni.

Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi di Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset. Ecco la guida alla diretta tv delle partite di oggi, stasera e domani: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, Qualificazioni Mondiali 2026, Champions League in TV, Europa League, Conference League e Mondiale per club, ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, le grandi competizioni sudamericane come la Copa Libertadores, le amichevoli internazionali, i campionati giovanili e il calcio femminile. Il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i canali. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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