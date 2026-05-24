Parte il progetto Campania Young-Next Generation | Tocca a noi! | aderiscono anche scuole salernitane

Martedì alle 9 si svolgerà l’avvio del progetto Campania Young-Next Generation: Tocca a noi!, finanziato dalla Regione Campania. Diversi istituti scolastici salernitani hanno aderito all’iniziativa. La cerimonia di apertura si terrà in presenza, coinvolgendo studenti e docenti. Il progetto mira a promuovere l’engagement giovanile attraverso attività dedicate. Nessuna comunicazione è stata ancora diffusa sui dettagli delle iniziative previste nelle prossime settimane.

È fissato per martedì prossimo alle ore 9 il suono della prima campanella del progetto Campania Young-Next Generation: Tocca a noi!, evento finanziato dalla Regione Campania, Direzione Generale Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport. Un vero e proprio Festival, in programma dal 26 al 29. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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