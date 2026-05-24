Parte da Ravenna l' omaggio a Luciano Fabro in attesa della grande retrospettiva a Milano

Sabato alla Fondazione Sabe per l’Arte si è tenuto un omaggio a Luciano Fabro, in attesa della retrospettiva prevista a Milano. L’evento si è svolto in occasione della “Notte europea dei musei 2026” e ha coinvolto la galleria, che si occupa di arte contemporanea. La manifestazione ha presentato opere e testimonianze dell’artista torinese, scomparso nel 2007, in un duplice appuntamento che anticipa l’esposizione prevista nella capitale economica.

Duplice appuntamento sabato alla Fondazione Sabe per l’Arte. In occasione della “Notte europea dei musei 2026”, la galleria presieduta da Norberto Bezzi e Mirella Saluzzo che promuove e diffonde l’arte contemporanea, ha reso omaggio all’artista Luciano Fabro (Torino 1936, Milano 2007) con la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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