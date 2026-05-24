Parma-Sassuolo sfida per l’orgoglio tra Cuesta e Grosso al Tardini

Notizia in breve

Durante la partita tra Parma e Sassuolo al Tardini, le formazioni sono state influenzate da numerosi infortuni. Cuesta ha dovuto gestire un reparto difensivo ridotto, mentre il Sassuolo ha affrontato l’assenza di alcuni giocatori chiave. La sfida si è concentrata sulla capacità di entrambi di adattarsi alle assenze e mantenere l’equilibrio in campo. La gara si è conclusa con un risultato ancora da definire.