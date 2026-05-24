Parma-Sassuolo sfida per l’orgoglio tra Cuesta e Grosso al Tardini
Durante la partita tra Parma e Sassuolo al Tardini, le formazioni sono state influenzate da numerosi infortuni. Cuesta ha dovuto gestire un reparto difensivo ridotto, mentre il Sassuolo ha affrontato l’assenza di alcuni giocatori chiave. La sfida si è concentrata sulla capacità di entrambi di adattarsi alle assenze e mantenere l’equilibrio in campo. La gara si è conclusa con un risultato ancora da definire.
? Domande chiave Come farà Cuesta a gestire un reparto decimato dagli infortuni? Chi potrà davvero guidare il Sassuolo senza i suoi pilastri assenti? Quale ruolo giocherà il risultato dell'Udinese per il ranking del Sassuolo? Perché il futuro di Grosso dipende dalle scelte di mercato estive??? In Breve Partenza ore 15:00 domenica 24 maggio 2026 allo Stadio Ennio Tardini Assenze Parma includono Suzuki, Bernabé, Strefezza, Delprato, Frigan e Ondrejka Sassuolo privo di Walukiewicz, Vranckx, Bo . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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