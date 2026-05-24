Parma-Sassuolo LE ULTIME | Da Corvi a Miko?ajewski sguardo verso il futuro
Al Tardini, il Parma si prepara alla partita finale della stagione 2025-2026. La squadra, con Corvi e Miko?ajewski in campo, cerca di chiudere con una vittoria. La società valuta il futuro e se ci saranno cambiamenti nel roster. La partita potrebbe anche rappresentare l’ultimo incontro ufficiale in questa configurazione. I tifosi sono in attesa di conoscere le decisioni sul mercato e le eventuali novità tecniche.
Ultimo atto, il Tardini si prepara a salutare il Parma versione 2025-2026 mentre si chiede se ci sarà possibilità di ammirare il Cuestismo 2.0 dopo le vacanze. Perché la partita con il Sassuolo, francamente, rischia di essere un contorno a un quadro ancora non del tutto delineato. Il futuro di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Serie A-May 24 Predictions Parma 1-2 Sassuolo Napoli 2-0 Udinese AC Milan 3-1 Cagliari Torino 2-3 Juventus Verona 1-3 Roma Cremonese 1-1 Como Lecce 1-2 Genoa UCL 2) Napoli, 76 pts 3) Roma 73 pts (+28 GD) 4) Milan 73 pts (+21 GD) UEL 5) Juvent x.com
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