Parma-Sassuolo LE ULTIME | Da Corvi a Miko?ajewski sguardo verso il futuro

Da parmatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Tardini, il Parma si prepara alla partita finale della stagione 2025-2026. La squadra, con Corvi e Miko?ajewski in campo, cerca di chiudere con una vittoria. La società valuta il futuro e se ci saranno cambiamenti nel roster. La partita potrebbe anche rappresentare l’ultimo incontro ufficiale in questa configurazione. I tifosi sono in attesa di conoscere le decisioni sul mercato e le eventuali novità tecniche.

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Ultimo atto, il Tardini si prepara a salutare il Parma versione 2025-2026 mentre si chiede se ci sarà possibilità di ammirare il Cuestismo 2.0 dopo le vacanze. Perché la partita con il Sassuolo, francamente, rischia di essere un contorno a un quadro ancora non del tutto delineato. Il futuro di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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