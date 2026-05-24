Parma-Sassuolo LE ULTIME | Da Corvi a Miko?ajewski sguardo verso il futuro

Notizia in breve

Al Tardini, il Parma si prepara alla partita finale della stagione 2025-2026. La squadra, con Corvi e Miko?ajewski in campo, cerca di chiudere con una vittoria. La società valuta il futuro e se ci saranno cambiamenti nel roster. La partita potrebbe anche rappresentare l’ultimo incontro ufficiale in questa configurazione. I tifosi sono in attesa di conoscere le decisioni sul mercato e le eventuali novità tecniche.