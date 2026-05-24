In vista della partita tra Parma e Sassuolo, Cuesta ha scelto un modulo 5-3-2, mentre Grosso risponde con un 4-3-3. La sfida si concentra sulla capacità del sistema di Cuesta di contenere le avanzate di Berardi e Laurienté, mentre Grosso punta sul suo attacco più offensivo. La partita si preannuncia equilibrata, con la strategia tattica di entrambe le squadre che potrebbe influenzare l’esito dell’incontro.

? Punti chiave Come farà il 5-3-2 di Cuesta a fermare Berardi e Laurienté?. Chi riuscirà a vincere lo scontro tattico tra Cuesta e Grosso?. Quali giocatori decideranno le sorti del centrocampo tra Ordonez e Thorstvedt?. Come cambieranno le gerarchie dei club dopo questo ultimo turno?.? In Breve Cuesta schiera Corvi, Britschgi, Circati, Troilo, Valenti e Valeri nel 5-3-2.. Ordonez, Nicolussi Caviglia e Keita gestiscono il centrocampo crociato al Tardini.. Grosso impiega Turati, Coulibaly, Idzes, Macchioni, Garcia, Thorstvedt, Lipani, Konè, Berardi, Pinamonti e Laurienté.. Sfida tattica valida per la 38ª giornata di Serie A il 24 maggio 2026..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma-Sassuolo: Cuesta schiera il 5-3-2, Grosso risponde col 4-3-3

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